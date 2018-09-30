Рэпер ST объявил состав перед матчем "Спартака" с "Ростовом"

Известный рэп-исполнитель ST объявил стартовый состав команд перед матчем 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".
Музыкант - один из самых ярких болельщиков красно-белых среди звезд шоу-бизнеса. Встреча "Спартак" - "Ростов" начнется в 19.00 по московскому времени.
#СпартакРостов Рэпер ST объявляет состав "Спартака" pic.twitter.com/LNSG5X9X92– СЭ Спартак (@spartak_se) 30 сентября 2018 г.
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http://sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/
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