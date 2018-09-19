Рэпер ST - о скандале в "Спартаке": "Вы серьезно? Отстранение за лайк?"

Известный рэпер и болельщик "Спартака" Александр Степанов (ST) заявил, что болельщики красно-белых должны поддерживать команду в тяжелые времена. Он также считает, что ситуация со скандалом вокруг лайков "зашла далеко".

- Вы серьёзно??? Отстранение за "лайк"? При том, что я видел пост Дениса, где он разъяснял ситуацию, но не думал, что она зашла так далеко. Я вот не помню плохих слов в адрес Карерры и отстранений Глушакова, когда, спустя 16 лет, мы стали чемпионами. Мы должны быть рядом с нашей командой и на стороне нашей команды и в горе, и в радости! - написал Степанов в Инстаграме.

Напомним, позавчера актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Оба футболиста не полетели с командой в Вену, где сегодня состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида".

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)

Все о Лиге Европы - здесь