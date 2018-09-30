Рэпер ST: "Чудо может случиться, но победит «Спартак"

Известный болельщик "Спартака", рэпер ST (настоящее имя - Александр Степанов) считает, что красно-белые обыграют "Ростов" в матче 9-го тура чемпионата России, несмотря на настрой команды Валерия Карпина. Игра состоится сегодня, 30 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени.

- Какие ожидания? Только победа, - сказал "СЭ" ST. - Я уверен, что Валера сделает все, чтобы, как минимум, оказать должное сопротивление, но его цель - выиграть. Но победит сегодня "Спартак".

- Тот факт, что в составе "Ростова" есть игроки, ранее выступавшие за "Спартак", скажется на игре?

- Помимо того, что есть много игроков, которые раньше играли за "Спартак", у нас потрясающая школа. Это показывает то, что они выступают за другие команды. Нет [не скажется]. Чудо, конечно, может случиться, но победит "Спартак". (Андрей Михайлов)

"Спартак" - "Ростов": чемпионат России по футболу, 9-й тур, 30 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)