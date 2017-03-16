Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что реорганизация менеджмента "Ростова" завершится к концу 2017 года. На данный момент в клубе произошла замена директора и его заместителя, а также ротация других ключевых фигур.

Ранее сообщалось, что бывший капитан желто-синих Михаил Осинов назначен советником генерального директора команды, а в феврале стало известно, что на должность генерального директора ростовчан назначен Павел Лощилов.

- Реорганизация менеджмента ФК "Ростов", начатая в июле 2016 года по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, завершится к концу 2017 года, - приводит "Р-Спорт" слова Гуськова. - Оздоровление команды проходит по основным направлениям: финансовая стабилизация, улучшение менеджмента команды и выстраивание более эффективных взаимоотношений между тренерским штабом, руководством команды и игроками.

Произошла замена директора и заместителя директора клуба, активизировано штатное расписание и произведена ротация других ключевых фигур клуба - таких, как главный бухгалтер, его заместитель, специалисты правового отдела. В настоящий момент подбираются кандидатуры заместителей директора клуба, осуществлено обновление совета директоров. Укомплектовать штат менеджмента команды - основная цель в настоящий момент.