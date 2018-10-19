"Ренова" перестала быть генеральным спонсором "Урала"

Группа компаний "Ренова", которая контролируется бизнесменом Виктором Вексельбергом, перестала быть генеральным спонсором "Урала", сообщает Znak.com.

Как сообщил директор по стратегическим коммуникациям "Реновы" Андрей Шторх, деньги на команду компания перестала выделять уже в нынешнем сезоне, хотя ранее компания заполняла до трети годового бюджета команды. Причины такого решения он не объяснил.

По его словам, спонсорские средства на текущий сезон соответственно не выделялись и не предусматривались в годовом бюджете команды изначально. Ранее Шторх и директор по стратегическим проектам ГК "Ренова" Максим Гольдман вышли из совета директоров клуба.

- Мы ушли в отставку, поскольку считаем, что наше членство в нем было связано со спонсорством и соответственно пребывать в совете в личном качестве некорректно, - сказал Шторх. - При этом мы оба остаемся болельщиками "Урала" и желаем команде дальнейших спортивных успехов.

При этом компания все еще значится спонсором "Урала" на официальном сайте клуба.

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