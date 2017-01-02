18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рекордная сухая серия "Амкара" - главное событие-2016 по версии болельщиков клуба

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Болельщики "Амкара" приняли участие в голосовании за главное событие 2016 года в жизни клуба. Первое место с большим отрывом (более 50 процентов голосов) занял вариант "Амкар" - единственная команда в Европе, не пропускающая дома". Сухая домашняя серия пермяков началась 8 мая и продолжается до сих пор - это рекорд для клубов элитных дивизионов Европы.

Второе место занял вариант "Шестое место перед зимним перерывом" - 19 процентов голосов. Тройку лидеров замкнул "Выход в полуфинал Кубка России" - 8 процентов. Немного отстал от него вариант "Трансфер Александра Селихова в "Спартак" - 7,8 процента.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31690/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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