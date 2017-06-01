10:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Реконструкция стадиона "Динамо" должна завершиться в октябре

1

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов подчеркнул, что реконструкция стадиона "Динамо" в Петровском парке Москвы будет завершена в октябре.

Планируется, что первый матч на стадионе пройдет 22 октября в день рождения легендарного вратаря Льва Яшина.

- Реконструкция стадиона "Динамо" заканчивается, - приводит ТАСС слова Титова. - К октябрю мы готовы будем показать стадион и весь комплекс зданий.

Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.

Дополнительная информация

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4299735

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

prof75

Дореконструировались! Было 50тысяч, потом 30 тысяч, а сейчас и 27 т. не будет. Зато апартаментов вокруг, да ВИП-лож на стадионе увеличилось на 2 порядка. Вот и всё развитие спорта. Только у нас стадионы: Динамо, да Крестовский, строят по 10 лет.

10:44