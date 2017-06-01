Реконструкция стадиона "Динамо" должна завершиться в октябре

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов подчеркнул, что реконструкция стадиона "Динамо" в Петровском парке Москвы будет завершена в октябре.
Планируется, что первый матч на стадионе пройдет 22 октября в день рождения легендарного вратаря Льва Яшина.
- Реконструкция стадиона "Динамо" заканчивается, - приводит ТАСС слова Титова. - К октябрю мы готовы будем показать стадион и весь комплекс зданий.
Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.
prof75
Дореконструировались! Было 50тысяч, потом 30 тысяч, а сейчас и 27 т. не будет. Зато апартаментов вокруг, да ВИП-лож на стадионе увеличилось на 2 порядка. Вот и всё развитие спорта. Только у нас стадионы: Динамо, да Крестовский, строят по 10 лет.
10:44