Реконструкция стадиона "Динамо" должна завершиться в октябре

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов подчеркнул, что реконструкция стадиона "Динамо" в Петровском парке Москвы будет завершена в октябре.

Планируется, что первый матч на стадионе пройдет 22 октября в день рождения легендарного вратаря Льва Яшина.

- Реконструкция стадиона "Динамо" заканчивается, - приводит ТАСС слова Титова. - К октябрю мы готовы будем показать стадион и весь комплекс зданий.

Стадион "Динамо", вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.