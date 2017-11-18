Ребров - Зобнину: "С возвращением"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров поздравил полузащитника Романа Зобнина, который вышел на поле в начале второго тайма матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1). Эта игра стала для хавбека первой с 5 июня, когда он получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0).

– С возвращением, – написал на своей странице в Инстаграме Ребров.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"