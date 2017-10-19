Ребров, Зобнин и Зе Луиш тренировались по индивидуальной программе перед матчем с "Амкаром"

"Спартак" на своем официальном сайте сообщил о начале подготовки к матчу 14-го тура чемпионата России против "Амкара". Встреча пройдет 21 октября в Москве на "Открытие Арене".

Отмечается, что вратарь Артем Ребров, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш продолжают заниматься по индивидуальной программе. Одновременно с этим игрок обороны красно-белых Георгий Тигиев, а также хавбеки Артем Тимофеев, Джано Ананидзе и Александр Самедов продолжают лечение от полученных травм.

Отметим, что ранее в четверг, 19 октября, стали известны сроки восстановления Самедова от травмы, полученной в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1). Хавбек вернется в строй через 6 недель.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Амкар"