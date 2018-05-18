Ребров встретился фан-клубом "Спартака" в Баку. Фото

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме сообщил, что встретился с фан-клубом красно-белых в столице Азербайджана.
- Для меня было неожиданно и приятно, когда уже в Баку нас с Катей (супругой. - Прим "СЭ") пригласили на встречу ребята Adelphia Baku, - написал Ребров. - Мы знали, что ребята принимают активное участие в медийном пространстве, снимая различные ролики и поддерживая клуб на протяжении всего футбольного сезона. Встреча и общение получились очень теплыми.
Спасибо за то что вы с нами и всем сердцем и душой любите "Спартак". Развивайтесь, рассказывайте молодым поколениям о истории "Спартака" и будем надеяться, что не только в Баку, но и других городах всего мира существуют подобные фан-клубы.
В любой части России есть люди для которых "Спартак" (Москва) не просто название, а важная часть их жизни. Они организовывают встречи, фан-клубы, смотрят вместе игры и принимают активное участие в поддержке команды в своём регионе. Но для меня было неожиданно и приятно, когда уже в Баку нас с Катей пригласили на встречу ребята @adelphia_baku. Мы знали, что ребята принимают активное участие в медийном пространстве, снимая различные ролики и поддерживая клуб на протяжении всего футбольного сезона. Встреча и общение получились очень тёплыми. Спасибо за то что вы с нами и всем сердцем и душой любите @fcsm_official Развивайтесь, рассказывайте молодым поколениям о истории "Спартака" и будем надеяться, что не только в Баку, но и других городах всего мира существуют подобные фан-клубы. Отдельный поклон за подарки Спартак ЧЕМПИОН 🔴⚪️ #ребров32 #спартакмосква #айзербаджан #баку #фанклуб #adelphiabaku #спасибозаподдержку
баламошка
Почему фотку не видно?! А то,что за Спартак болеют везде - ура! Я тоже болею за Азербайджан! Я как будущий президент СССР вообще болею за все МОИ респуплики! Всех люблю!
11:15