Ребров встретился фан-клубом "Спартака" в Баку. Фото

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в своем Инстаграме сообщил, что встретился с фан-клубом красно-белых в столице Азербайджана.

- Для меня было неожиданно и приятно, когда уже в Баку нас с Катей (супругой. - Прим "СЭ") пригласили на встречу ребята Adelphia Baku, - написал Ребров. - Мы знали, что ребята принимают активное участие в медийном пространстве, снимая различные ролики и поддерживая клуб на протяжении всего футбольного сезона. Встреча и общение получились очень теплыми.



Спасибо за то что вы с нами и всем сердцем и душой любите "Спартак". Развивайтесь, рассказывайте молодым поколениям о истории "Спартака" и будем надеяться, что не только в Баку, но и других городах всего мира существуют подобные фан-клубы.