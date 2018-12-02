21:35 | Футбол — РПЛ

Ребров после столкновения с Фарфаном. Главное фото дерби

Артем Ребров после матча с "Локо". Фото "СЭ"
Артем Ребров после матча с "Локо". Фото "СЭ"
Обсудить
18

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча 16-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:1) снова попал в руки врачей команды. Ребров получил травму головы после болезненного столкновения в моменте с голом соперника на 79-й минуте. В этом эпизоде Джефферсон Фарфан отправил мяч в ворота в борьбе с Дмитрием Комбаровым, навстречу которым бросился голкипер.

В столкновении с соперником вратарь красно-белых получил рассечение, но после оказания помощи смог продолжить игру (замен у Олега Кононова не осталось). В концовке матча и после финального свистка было видно, что футболист чувствует себя неважно. На главном фото дня ему накладывают швы.

Спартак - Локомотив

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Обсудить
18
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...