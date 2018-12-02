Ребров после столкновения с Фарфаном. Главное фото дерби

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча 16-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:1) снова попал в руки врачей команды. Ребров получил травму головы после болезненного столкновения в моменте с голом соперника на 79-й минуте. В этом эпизоде Джефферсон Фарфан отправил мяч в ворота в борьбе с Дмитрием Комбаровым, навстречу которым бросился голкипер.

В столкновении с соперником вратарь красно-белых получил рассечение, но после оказания помощи смог продолжить игру (замен у Олега Кононова не осталось). В концовке матча и после финального свистка было видно, что футболист чувствует себя неважно. На главном фото дня ему накладывают швы.

#СпартакЛоко Фарфан и Ребров шли на мяч - вратарю досталось pic.twitter.com/MXTIGTrwo8 – СЭ Спартак (@spartak_se) 2 декабря 2018 г.

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