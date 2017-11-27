22:56 | Футбол — РФПЛ

Ребров - после матча с "Зенитом": "Долги нужно возвращать"

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) опубликовал командное фото на своей странице в Инстаграме. Голкипер побрагодарил красно-белых за победу. Напомним, встреча в первом круге завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 5:1.

"Долги нужно возвращать. Спасибо, ребята! Всех с победой", - написал Ребров.

Спартак М - Зенит

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК

Alexsspb,ты бы рот вытер от выделений.

23:35

zg

Don-Да какая этим птыцам помойка,нырнут в лужу и норм!)

23:25

Don

Alexsspb, иди подмойся маня, если есть где на помойке мыться)))

23:05

Alexsspb

Ребров-пидор вам Зенит в Питере отгрузил 5 мячей, так что заткнись пидор свинячий

23:00