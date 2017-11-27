Ребров - после матча с "Зенитом": "Долги нужно возвращать"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) опубликовал командное фото на своей странице в Инстаграме. Голкипер побрагодарил красно-белых за победу. Напомним, встреча в первом круге завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 5:1.

"Долги нужно возвращать. Спасибо, ребята! Всех с победой", - написал Ребров.