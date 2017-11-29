Ребров получил премию "Джентльмен года"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров стал обладателем премии "Футбольный джентльмен года". Приз, присуждаемый каждый год газетой "Комсомольская правда", вручается с 1994 года.

В прошлом сезоне Ребров в составе "Спартака" стал чемпионом России. Голкипер вместе с одноклубниками организовал акцию "Своими глазами", в рамках которой были собраны деньги на операции детям с нарушением зрения.

Второе место занял нападающий "Динамо" Кирилл Панченко, тройку замкнул полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев.

Напомним, что в прошлом году "Джентльменом года" был признан вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.