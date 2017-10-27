Ребров полетел на матч против "Ростова", Боккетти - нет

"Спартак" отправился на матч 15-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает официальный сайт красно-белых. С командой полетел вратарь Артем Ребров, который пропускал последние игры из-за травмы. В Ростов из-за дискомфорта в коленном суставе не поехал защитник Сальваторе Боккетти.

Всего со "Спартаком" на матч против "Ростова" отправился 21 игрок:

Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Николай Рассказов, Фернанду, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Луиз Адриану, Денис Давыдов и Педро Роша.

Отмечается, в Москве из-за травм остались защитник Андрей Ещенко, полузащитники Роман Зобнин, Артем Тимофеев и Александр Самедов, нападающий Зе Луиш. Они будут заниматься на базе в Тарасовке по индивидуальной программе.

Матч "Ростов" – "Спартак" состоится 28 октября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.