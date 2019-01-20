Ребров перенес операцию, сроки восстановления станут известны позднее

Вратарь "Спартака" Артем Ребров успешно перенес операцию на правом плечевом суставе, сообщает официальный Твиттер клуба. Сроки реабилитации станут известны позднее.

14 января Ребров покинул сбор команды в Дубае и отправился в Москву из-за травмы. Главный тренер команды Олег Кононов выразил опасения, что 34-летний голкипер может пропустить остаток сезона.

Ребров в нынешнем сезоне провел 6 матчей во всех турнирах и пропустил 6 мячей.