Ребров - о травме Селихова: "Он повернулся и говорит: "Камень, что ли, кто-то кинул в меня?"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" высказал мнение, что Александр Селихов мог травмировать ахилл из-за большой нагрузки.

- А что все-таки произошло с Селиховым? Писали, что треск от травмы стоял на всю Тарасовку.

- Как раз треск я и слышал. Саша бежал передо мной, и тут раздался треск. Сначала подумал, что бутса о бутсу ударились. Он на меня посмотрел, тоже не понимал, что произошло. Сказал: "Камень, что ли, кто-то кинул в меня?" Потом подошел физиотерапевт, посмотрел и констатировал, что у Селихова ахилл. На ровном месте все случилось! Может быть, усталость сказалась в конце чемпионата... У Саши это первый такой сезон был. Нагрузка выпала большая.

- Команда была шокирована?

- Конечно. Это не может никому доставлять положительных эмоций. Все находились в этот день в подавленном состоянии. Оставалось всего два дня до матча. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)



24-летний Селихов в завершившемся сезоне-2017/18 принял участие в 30 матчах "Спартака" во всех турнирах, в 11 из них сыграв "на ноль".

Селихов будет восстанавливаться около полугода