Ребров - о пожеланиях здоровья: "Мужики, спасибо!"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров отреагировал на пожелания здоровья в его адрес. В матче с "Локомотивом" Ребров столкнулся с перуанским форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном. Нападающий попал ему ногой по голове, из-за чего врачам пришлось наложить Реброву восемь швов, а сам голкипер получил небольшое сотрясение мозга.

"За себя, за товарища, за клуб. Команда! Просто не будет, но только так. Мужики, спасибо! Спасибо всем за ваши смс и пожелания, переживания. Со мной все слава богу. Идем дальше", - написал Ребров на своей странице в Инстаграме.