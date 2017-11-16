Ребров - о Комбарове и Глушакове: "Что-то вратарей развелось в последнее время"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров пошутил на тему полевых игроков красно-белых в воротах. Напомним, что в матче группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Севилья" (5:1) защитники Георгий Джикия и Дмитрий Комбаров подстраховали Александра Селихова, вышедшего из ворот, а Комбаров и вовсе в итоге вынес мяч с линии после удара Виссама Бен Йеддера.

Во вторник полузащитник "Спартака" Денис Глушаков был вынужден встать в ворота на последних секундах товарищеского матча Россия – Испания (3:3) из-за травмы Андрея Лунева.

– Что-то вратарей развелось в последнее время, – подписал фотографию своих коллег в воротах в Инстаграме Ребров.

Глушаков как Тихонов. История!