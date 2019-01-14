Ребров не тренируется в Дубае, он пройдет обследование травмированного плеча

Вратарь "Спартака" Артем Ребров пропускает тренировку в понедельник и пройдет обследование на травмированном плече, сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

Ранее Ребров занимался по облегченной программе, а в воскресннье не выходил на поле во время восстановительного занятия.

– У него по-прежнему проблемы с плечом, поэтому пока он пропускает тренировки. Сегодня он пройдет обследование, по итогам котрого будет понятна серьезность травмы. Если нас не устроят его результаты, полетит в Москву, – сказал Вартапетов (Александр Рогулев)