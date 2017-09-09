Ребров и Попов - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Рубином"

Стал известен состав "Спартака" на матч 9-го тура чемпионата России против "Рубина".
В ворота чемпиона возвращается голкипер Артем Ребров, уступивший место Александру Селихову после выездной встречи 4-го тура с "Зенитом" (1:5). Хавбек московского клуба Ивелин Попов появится с первых минут, несмотря на информацию о травме. При этом Массимо Каррера выбрал расстановку с тремя центральными защитниками.
Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом.
Стартовый состав: Ребров – Ещенко, Боккетти, Джикия, Кутепов, Комбаров – Попов, Фернанду, Глушаков, Промес – Луиз Адриану.
Запасные: Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Педро Роша.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.
Jean4
5 защитников против Рубина дома =)
18:54
shpasic
Попов без Ананидзе - деньги на ветер.
18:24
waleriy
Не верю что спартак победит , потому что играют глушаков комбаров ребров.
18:17