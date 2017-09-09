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17:58 | Футбол — РФПЛ

Ребров и Попов - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Рубином"

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Стал известен состав "Спартака" на матч 9-го тура чемпионата России против "Рубина".

В ворота чемпиона возвращается голкипер Артем Ребров, уступивший место Александру Селихову после выездной встречи 4-го тура с "Зенитом" (1:5). Хавбек московского клуба Ивелин Попов появится с первых минут, несмотря на информацию о травме. При этом Массимо Каррера выбрал расстановку с тремя центральными защитниками.

Полностью заявка красно-белых выглядит следующим образом.

Стартовый состав: Ребров – Ещенко, Боккетти, Джикия, Кутепов, Комбаров – Попов, Фернанду, Глушаков, Промес – Луиз Адриану.

Запасные: Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Петкович, Самедов, Самсонов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов, Педро Роша.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее трансляцию.

результаты опроса
21114 чел.
Как закончится матч 9-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Рубин"?
Крупной победой "Спартака"
7.2%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
38.4%
Результативной ничьей
16.2%
Нулевой ничьей
6.4%
Победой "Рубина" с разностью в один-два мяча
27.2%
Крупной победой "Рубина"
4.6%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

5 защитников против Рубина дома =)

18:54

shpasic

Попов без Ананидзе - деньги на ветер.

18:24

waleriy

Не верю что спартак победит , потому что играют глушаков комбаров ребров.

18:17