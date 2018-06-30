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Реакция Промеса на скандальные заявления в интернете. Фото


Нападающий "Спартака" Квинси Промес дал понять, что последние новости о нем в интернете он называет ложными.

 - Когда я вижу ложь в интернете, - написал голландец в Инстаграме и разместил фото, где он смотрит на экран смартфона, смеясь.

 

When you see the lies on the internet !

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 30 Июн 2018 в 1:26 PDT

Как ранее стало известно "СЭ", близких к окружению Промеса, информация испанского издания Diario de Ibiza, утверждающего, что футболист бил жену, не верна.

Нападающий "Спартака" ввязался в драку, находясь на отдыхе на острове, но на супругу с кулаками не бросался. Полиция арестовала форварда по факту участия в потасовке.

Квинси Промес арестован в Испании. Подробности

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kvinsi-promes-arestovan-v-ispanii-podrobnosti-1428169/

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