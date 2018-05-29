Реакция Кокорина на назначение Семака в "Зенит"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в своем Инстаграме прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды. "Мои поздравления", - написал 27-летний игрок.



Тренер подписал контракт с "Зенитом" на два года с возможностью продления еще на один год.



42-летний Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.