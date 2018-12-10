Реакция Дриусси на победу "Ривера" в Кубке Либертадорес. Видео

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в своем Инстаграме поделился роликом, на котором он радуется победе "Ривер Плейт" в финале Кубка Либертадорес. Во втором финальном матче "Ривер" победил "Бока Хуниорс" со счетом 3:1 в дополнительное время.

Напомним, что футболист является воспитанником "Плейт". Ранее сообщалось, что форвард заключил пари на исход финального матча с товарищем по команде Леандро Паредесом, который является воспитанником "Хуниорс".

Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне 22-летний аргентинец провел 25 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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