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Разрыв арендного соглашения между Траоре и ЦСКА зависит от "Монако"

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Дмитрий Селюк, агент нападающего "Монако" Ласина Траоре, выступающего за ЦСКА на правах аренды, подчеркнул, что расторжение соглашения между армейцами и форвардом зависит от монегасков. Ранее сообщалось, что ивуариец может досрочно покинуть красно-синих. Напомним, контракт ЦСКА с Траоре рассчитан до лета 2017 года.

- Разрыв арендного соглашения зависит не только от ЦСКА, не только от самого Траоре и не только от меня, - приводит ТАСС слова Селюка. - Я все бумаги уже прислал в "Монако", им осталось поставить только подпись. Мы уже и клуб подобрали для игрока. А дальше уже будет решать только "Монако".

Пока не буду говорить, что за клуб хочет подписать Траоре, но определенность уже есть. Речь идет об арендном соглашении. Но я не знаю, когда наступит ясность - лично мне бы хотелось, чтобы все разрешилось сегодня. Но все зависит теперь только от "Монако".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3883556

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КОММЕНТАРИИ (2)
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;erjd

Бердыев и этому дереву нашел бы применение!

15:31

sergant89

Быстрей сплавить это дерево! Если бы игра не получалась это одно, а то что он даже не старался играть это другое. Мне Траоре запомнился тем, что он тупо стоит и смотрит как другие борются.

14:39

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