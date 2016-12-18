Разрыв арендного соглашения между Траоре и ЦСКА зависит от "Монако"

Дмитрий Селюк, агент нападающего "Монако" Ласина Траоре, выступающего за ЦСКА на правах аренды, подчеркнул, что расторжение соглашения между армейцами и форвардом зависит от монегасков. Ранее сообщалось, что ивуариец может досрочно покинуть красно-синих. Напомним, контракт ЦСКА с Траоре рассчитан до лета 2017 года.

- Разрыв арендного соглашения зависит не только от ЦСКА, не только от самого Траоре и не только от меня, - приводит ТАСС слова Селюка. - Я все бумаги уже прислал в "Монако", им осталось поставить только подпись. Мы уже и клуб подобрали для игрока. А дальше уже будет решать только "Монако".

Пока не буду говорить, что за клуб хочет подписать Траоре, но определенность уже есть. Речь идет об арендном соглашении. Но я не знаю, когда наступит ясность - лично мне бы хотелось, чтобы все разрешилось сегодня. Но все зависит теперь только от "Монако".