Разгром! Третий гол "Локо" в ворота "Зенита"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук забил третий гол своей команды в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита". После передачи хавбека Джефферсона Фарфана с левого края штрафной Миранчук на 79-й минуте с нескольких метров отправил мяч в ворота.
Отметим, что Фарфан также оформил дубль во встрече.
РАЗБОР ГОЛА ОТ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА
И еще одна быстрая атака "Локомотива" фактически ставит точку в этом матче. После перехвата в своей зоне и продольного паса Фернандеша автор дубля Фарфан подхватил мяч, ушел от подката Мамманы и мог делать хет-трик, но не пожадничал и дождался подлетевшего Алексея Миранчука. Зенитовцы, увлекшиеся наступлением, вернуться и помешать голу уже не успели.
БУУУУУУУМ! pic.twitter.com/i2soMgL5Yl– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 29 октября 2017 г.
novic
Зениту чемпионат не нужен, ему нужен Кубок УЕФА.
18:23