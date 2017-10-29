18:10 | Футбол — РФПЛ

Разгром! Третий гол "Локо" в ворота "Зенита"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук забил третий гол своей команды в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита". После передачи хавбека Джефферсона Фарфана с левого края штрафной Миранчук на 79-й минуте с нескольких метров отправил мяч в ворота.

Отметим, что Фарфан также оформил дубль во встрече.

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И еще одна быстрая атака "Локомотива" фактически ставит точку в этом матче. После перехвата в своей зоне и продольного паса Фернандеша автор дубля Фарфан подхватил мяч, ушел от подката Мамманы и мог делать хет-трик, но не пожадничал и дождался подлетевшего Алексея Миранчука. Зенитовцы, увлекшиеся наступлением, вернуться и помешать голу уже не успели.

Зенит - Локомотив М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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novic

Зениту чемпионат не нужен, ему нужен Кубок УЕФА.

18:23