Разгром "Спартака" - главное событие "Зенита" в 2017 году

Болельщики "Зенита" назвали победу над "Спартаком"​ главным событием года, информирует официальный сайт клуба. В голосовании приняли участие более 25 тысяч человек.

Большинство болельщиков (почти 7 тысяч человек) выбрали встречу 4-го тура чемпионата России с красно-белыми (5:1).

Следующий по популярности вариант – церемония чествования Александра Кержакова (около 5 тысяч голосов) на стадионе "Санкт-Петербург".

На третьем месте в рейтинге болельщиков – лидерство "Зенита" в Лиге Европы по количеству побед и забитых мячей.