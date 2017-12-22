Разгром "Спартака" - главное событие "Зенита" в 2017 году

Болельщики "Зенита" назвали победу над "Спартаком" главным событием года, информирует официальный сайт клуба. В голосовании приняли участие более 25 тысяч человек.
Большинство болельщиков (почти 7 тысяч человек) выбрали встречу 4-го тура чемпионата России с красно-белыми (5:1).
Следующий по популярности вариант – церемония чествования Александра Кержакова (около 5 тысяч голосов) на стадионе "Санкт-Петербург".
На третьем месте в рейтинге болельщиков – лидерство "Зенита" в Лиге Европы по количеству побед и забитых мячей.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-12-22-bolelshchiki-sine-belo-golubykh-nazvali-pobedu-nad-spartakom-glavnym-sobytiem-goda.htm
паоло росси
свинарня прибежала говно сбросить)
18:09
Бу-га-га!
Ю.Ю.___ Суперматч в Москве с Ливером - не по игре, а по лучшему в мире перфомансу.
14:02 22 декабря
Ю.Ю.
Суперматч в Москве с Ливером ))))))))))))))))))))))))))))))
13:10 22 декабря
sawrtre
Mavr03 Разгром голубых,кляч и быков - главные события Спартака в 2017 году!///////////Главные события Спартака в 2017 году - 22-е чемпионство,Суперкубок,суперматчи в Москве с Ливером и Севильей,фантастическая обстановка на этих матчах с лучшим в мире перфомансом фанатов(в отличии от массовки на моча-арене),ну и можно отметить 4 победы над конебомжми в 6 матчах.С Наступающим,Красно-Белые!!!!!!!!!!!!!!!!
13:04 22 декабря
баламошка
Типичный комплекс Спартака.
13:02 22 декабря
SS-1525-Sergey
7 тыс. больных на мясе людей, какие достижения можно иметь имея дело с преступным клубом - середняком. Или на московский тухлый пиар поддались и всё верите, что лузер российского футбола может быть великим. Может - великим лузером.
12:55 22 декабря
sawrtre
а где гаттузо,дядька,рамблер,клас покоритель бомжей и другие бакланы????наверно в пивнушке на крестовском,пиво хлещете отмечая победу над великим спартаком!!!!! вот это я понимаю,событие для провинции,поздравляю!!!!!!!!!!!!!!!
12:46 22 декабря
Mavr03
Разгром голубых,кляч и быков - главные события Спартака в 2017 году!
12:45 22 декабря
Ю.Ю.
Так-то не соглашусь с этим рейтингом. Разгром в Питере над 22-кратным чемпионом стал делом обыденным и регулярным.
12:45 22 декабря
Семь ветров
Ахахахаах, прикольные эти культурные)) А как же игры с Тереком и главным клубом Питера - Динамо, обе игры дома. А где же приглашение Великого Манчини и толпы аргентинских симулянтов и окончательная деградация Артемки и столь же стремительное превращение Кокорина из абсолютно пустого игрока в забившего почти два десятка, но оставшегося тем же Кокориным, да и ббббл тоже не должен быть забыт. Да в конце концов мегасуперарена сдана в эксплуатацию под апплодисменты бабушек и любителей халявных билетов. Но нет, для питерских главное достижение - победа над Спартаком, и неважно что реванш уже взят и Зенит выиграв чемпионат за первые 10 туров, за вторые десять уже его и проиграть умудрился))
12:33 22 декабря
Бней Иегуда
Для провинциального клуба победа над 22-кратным чемпионом страны всегда событие.))
12:26 22 декабря
Маркос Рохо
А главным событием следующего станет занятое четвертое место и очередной невыход в ЛЧ)))
11:44 22 декабря
Askido
Wild Weasel Судя по тому, как до сих бомбит у многих коне-бакланов на форуме, главное событие года для них - разгром Спартака, но не Зенитом, а Ливерпулем ((((((((((-------в новости значится главное событие для Зенита, а проигрыш от ливера это всего лишь главное событие для всей страны.
11:33 22 декабря
Wild Weasel
Судя по тому, как до сих бомбит у многих коне-бакланов на форуме, главное событие года для них - разгром Спартака, но не Зенитом, а Ливерпулем ((((((((((
11:25 22 декабря
shpasic
да, славные были времена у Динамо. наверное, та разгромная победа для них - событие века. на втором месте - победа в ФНЛ, а на третьем - зарплата Погребняка.
11:09 22 декабря
shur
Lars Berger "Динамо" - "Зенит" - 7-1._______________ Это было давно и неправда. Времена оные, времена Петржелы.
11:05 22 декабря
Lars Berger
"Динамо" - "Зенит" - 7-1.
10:56 22 декабря