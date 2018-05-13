Раздевалку "Ростов Арены" перекрасят в цвета "Ростова" после чемпионата мира

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что по окончании чемпионата мира-2018 раздевалка местного стадиона будет перекрашена в желтый и синий – цвета клуба "Ростов". В настоящее время помещение представлено в бело-синей гамме.

– Я думаю, это издержки строительства стадиона и проектно-сметной документации, – цитирует ТАСС Гуськова. – По завершении чемпионата мира по футболу у нас будет время, чтобы одну из раздевалок привести в соответствие с традиционными цветами клуба.

13 мая состоится торжественное открытие "Ростов Арены", в рамках которого пройдет игра заключительного тура чемпионата России. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Урал".



Ростов примет пять матчей чемпионата мира-2018. В рамках группового этапа на местном стадионе сыграют Бразилия и Швейцария, Уругвай и Саудовская Аравия, Южная Корея и Мексика, Исландия и Хорватия. Также в Ростове состоится один матч 1/8 финала турнира. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.