Полузащитник "Ахмата" Раванелли не сможет выйти на поле в этом сезоне. Игрок получил травму после грубого нарушения со стороны защитника "Урала" Михаила Меркулова в матче 28-го тура чемпионата России.
"Полузащитник грозненцев Раванелли выбыл до конца сезона. Бразильский легионер получил травму в конце матча c "Уралом" и был доставлен в одну из клиник города, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра", - сообщает пресс-служба "Ахмата" в Твиттере.
Полузащитник грозненцев Раванелли выбыл до конца сезона. Бразильский легионер получил травму в конце матча c "Уралом" и был доставлен в одну из клиник города, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра.– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 30 апреля 2018 г.
Желаем скорейшего выздоровления, Рава! pic.twitter.com/M7mKCjiIr3