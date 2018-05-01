Полузащитник "Ахмата" Раванелли не сможет выйти на поле в этом сезоне. Игрок получил травму после грубого нарушения со стороны защитника "Урала" Михаила Меркулова в матче 28-го тура чемпионата России.

"Полузащитник грозненцев Раванелли выбыл до конца сезона. Бразильский легионер получил травму в конце матча c "Уралом" и был доставлен в одну из клиник города, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра", - сообщает пресс-служба "Ахмата" в Твиттере.