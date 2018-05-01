01:40 | Футбол — РФПЛ

Раванелли выбыл до конца сезона


Полузащитник "Ахмата" Раванелли не сможет выйти на поле в этом сезоне. Игрок получил травму после грубого нарушения со стороны защитника "Урала" Михаила Меркулова в матче 28-го тура чемпионата России.

"Полузащитник грозненцев Раванелли выбыл до конца сезона. Бразильский легионер получил травму в конце матча c "Уралом" и был доставлен в одну из клиник города, где ему наложили швы на рваную рану левого бедра", - сообщает пресс-служба "Ахмата" в Твиттере.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
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