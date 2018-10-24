Рауш, Соу, Панченко и Теттех приняли участие в акции против расизма

Игроки "Динамо" Константин Рауш, Самба Соу, Кирилл Панченко и Абдул Азиз Тетте приняли участие в акции Football people action week, организованной сетью FARE, которая борется с расизмом и ксенофобией в Европе.

Вышеназванные футболисты сфотографировались в серых футболках с текстом "футбольные люди".

Футболисты #Динамо Константин Рауш, Самба Соу, Кирилл Панченко и Азиз Теттех приняли участие в #footballpeople action week, организованную FARE - Football against racism in Europe (Футбол против расизма в Европе), которая борется против расизма и ксенофобии в европейском футболе pic.twitter.com/n4v04ZISwM – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 24 октября 2018 г.

"Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.