12:52 | Футбол — РПЛ

Рауш, Соу, Панченко и Теттех приняли участие в акции против расизма

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Игроки "Динамо" Константин Рауш, Самба Соу, Кирилл Панченко и Абдул Азиз Тетте приняли участие в акции Football people action week, организованной сетью FARE, которая борется с расизмом и ксенофобией в Европе.

Вышеназванные футболисты сфотографировались в серых футболках с текстом "футбольные люди". 

 

"Динамо" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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