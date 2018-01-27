Рауш провел первую тренировку с "Динамо"

Защитник Константин Рауш присоединился к "Динамо" на сборах в Анталии. Игрок сборной России провел в составе бело-голубых первую тренировку, которая открыла для клуба программу второго сбора.

Ранее сообщалось, что Рауш подписал контракт с "Динамо" до 2020 года, стоимость трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Рауш провел 12 матчей в чемпионате Германии в составе "Кельна".