Рауш провел первую тренировку с "Динамо"

Защитник Константин Рауш присоединился к "Динамо" на сборах в Анталии. Игрок сборной России провел в составе бело-голубых первую тренировку, которая открыла для клуба программу второго сбора.
Ранее сообщалось, что Рауш подписал контракт с "Динамо" до 2020 года, стоимость трансфера оценивается в 1,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Рауш провел 12 матчей в чемпионате Германии в составе "Кельна".
Константин Рауш присоединился к #Динамо и уже провел в нашем составе первую тренировку, которая открыла для бело-голубых программу второго сбора. Читайте в скором времени репортаж на https://t.co/IxlZWm7Vvo!#fcdm pic.twitter.com/fxHUQAc8Lf– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 27 января 2018 г.