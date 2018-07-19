Рауш получил травму в контрольном матче

Защитник "Динамо" и сборной России Константин Рауш получил травму на сборах бело-голубых. Игрок был заменен на Григория Морозова уже на первых минутах контрольного матча с "Хольштайном". Характер повреждения не уточняется.

Рауш проходил подготовку к чемпионату мира-2018 в составе сборной, но из-за травмы спины не был включен в заявку на турнир.