20:18 | Футбол — РФПЛ

Рауш получил травму в контрольном матче


Защитник "Динамо" и сборной России Константин Рауш получил травму на сборах бело-голубых. Игрок был заменен на Григория Морозова уже на первых минутах контрольного матча с "Хольштайном". Характер повреждения не уточняется.

Рауш проходил подготовку к чемпионату мира-2018 в составе сборной, но из-за травмы спины не был включен в заявку на турнир.

 

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