Рауш получил травму в контрольном матче

Защитник "Динамо" и сборной России Константин Рауш получил травму на сборах бело-голубых. Игрок был заменен на Григория Морозова уже на первых минутах контрольного матча с "Хольштайном". Характер повреждения не уточняется.
Рауш проходил подготовку к чемпионату мира-2018 в составе сборной, но из-за травмы спины не был включен в заявку на турнир.
С первых минут на поле вместо Константина Рауша вышел Григорий Морозов. Повреждение получил Костя. Желаем скорейшего выздоровления #ДинамоХольштайн– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 19 июля 2018 г.