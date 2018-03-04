Рауш дебютирует в "Динамо" в матче с "Уфой", Панченко попал в заявку впервые с сентября

Стали известны составы "Уфы" и "Динамо" на матч 21-го тура чемпионата России. Защитник сборной России Константин Рауш выйдет в составе бело-голубых впервые в официальном матче. Кроме того, в число запасных попал восстановившийся от травмы лидер атак "Динамо" Кирилл Панченко, не выходивший на поле с сентября.

"Уфа": Беленов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Фатаи.

Запасные - Шелия, Сухов, Аликин, Никитин, Засеев, Сафрониди, Обляков, Карп, Сейдахмет.

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Цаллагов, Ташаев, Соу, Черных, Луценко, Марков.

Запасные - Лещук, Морозов, Калугин, Хольмен, Соснин, Темников, Панченко, Грулев, Теттех, Обольский.

Матч "Уфа" - "Динамо" начнется в 14.00 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.