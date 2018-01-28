Рауш будет играть за "Динамо" под 34-м номером

Новичок московского "Динамо" Константин Рауш определился с игровым номером, сообщает официальный сайт бело-голубых. Защитник будет играть за столичную команду под номером 34.
Отмечается, что защитник дебютирует в составе динамовцев в товарищеском матче против "Высочины", который состоится 30 января.
Константин Рауш определился с игровым номером! На футболке новичка будет число 34. Под этим номером Рауш дебютирует за бело-голубых уже 30 января - в матче против чешской @fcvysocina. Не пропустите прямую трансляцию на #ДинамоТВ! Herzlich willkommen in Dynamo, Konstantin!#fcdm pic.twitter.com/vOsqUsqP8x– FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 28 января 2018 г.