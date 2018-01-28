15:58 | Футбол — РФПЛ

Рауш будет играть за "Динамо" под 34-м номером


Новичок московского "Динамо" Константин Рауш определился с игровым номером, сообщает официальный сайт бело-голубых. Защитник будет играть за столичную команду под номером 34.

Отмечается, что защитник дебютирует в составе динамовцев в товарищеском матче против "Высочины", который состоится 30 января.

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