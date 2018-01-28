Рауш будет играть за "Динамо" под 34-м номером

Константин Рауш определился с игровым номером! На футболке новичка будет число 34. Под этим номером Рауш дебютирует за бело-голубых уже 30 января - в матче против чешской @fcvysocina. Не пропустите прямую трансляцию на #ДинамоТВ! Herzlich willkommen in Dynamo, Konstantin!#fcdm pic.twitter.com/vOsqUsqP8x