Рауль Рианчо: "За те шесть матчей, пока я был главным тренером "Спартака" – лучшим был Игнатов"

Бывший тренер "Спартака", который входил в штаб Массимо Карреры, а после отставки итальянца на несколько матчей возглавил красно-белых Рауль Рианчо в интервью "СЭ" отметил, что за время его работы лучшим был Михаил Игнатов.

– За те шесть матчей, пока я был главным тренером – лучшим был Игнатов, - отметил Рианчо. - По самоотдаче так точно. Фантастический потенциал, а ведь ему только 18. Немного напоминает Сергея Шустикова, который мне очень нравился, когда играл в Испании. По мастерству – Луиз Адриану и Ханни. (Дмитрий Зеленов, Мария Маркова)

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