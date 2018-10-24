Рауль Рианчо: "Я здесь, потому что футболисты захотели. Буду биться за "Спартак" до смерти"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо подчеркнул, что футболисты поддержали его кандидатуру на должность главного тренера. Специалист принял команду 22 октября после отставки Массимо Карреры​.

Прежде чем дать свое согласие на исполнение обязанностей тренера, я спросил футболистов, хотят ли они видеть меня в роли наставника и работать со мной. Сказал, что они должны обсудить этот вопрос внутри команды, а потом сообщить о своем решении руководству "Спартака".

Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ. Сделаю все возможное, чтобы им помочь. Но не более. Повторюсь, на поле выходят сами игроки.

– Для России "Спартак" – большая величина. Многие болельщики открыто выражают недовольство отставкой Карреры, чем оказывают серьезное давление на коллектив. Все это может сказаться на футболистах и на вас лично?

– Все, чего я добился в свой карьере, не было мне кем-то подарено. Я по натуре боец и нахожусь здесь для того, чтобы помочь футболистам достичь своих целей. Да, это очень горячий клуб.

Когда кто-то умирает, вокруг сразу начинает кружиться воронье, происходят различного рода грязные вещи, обсуждения. Я здесь потому, что футболисты так захотели. Если бы они не одобрили решения клуба, я бы собрал вещи и тут же ушел. Поэтому я до своей смерти буду биться за "Спартак" и его игроков. Все остальное не имеет значения.

Помните диалог Дон Кихота и Санчо Пансы, услышавших лай настигающих их собак? Так вот, я придерживаюсь того же мнения: в любых обстоятельствах нужно двигаться только вперед. Хорошо, что все именно так.