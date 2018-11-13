Рауль Рианчо: "Все знали, что я уйду и кто меня сменит. Мотивировать игроков было непросто"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо сказал, что ему было непросто мотивировать футболистов, поскольку он изначально считался временной фигурой. Специалист руководил "Спартаком" шесть игр после отставки Массимо Карреры и до назначения Олега Кононова​.

Моя история в "Спартаке" получилась странной. Я сразу знал, что это временно. Да вообще все знали, что я уйду, все знали, кто будет моим сменщиком. В этой ситуации мотивировать игроков непросто. Что я должен был делать, говорить ребятам "Давайте! Вперед!"? Это было бы комично. (Дмитрий Зеленов, Мария Маркова)

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