Рауль Рианчо: "Вот чего я Глушакову не советовал, так это идти говорить с фанатами"

Бывший тренер "Спартака", который входил в штаб Массимо Карреры, а после отставки итальянца на несколько матчей возглавил красно-белых Рауль Рианчо в интервью "СЭ" отметил, что не советовал бы Денису Глушакову говорить с фанатами.

- Вот чего я Глушакову не советовал, так это идти говорить с фанатами, - отметил Рианчо. - Не потому что считаю это неправильным. Просто Денису, как и всем, надо немного успокоиться в этой ситуации и сосредоточиться на футболе. Я вообще много общаюсь с футболистами. (Дмитрий Зеленов, Мария Маркова)

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