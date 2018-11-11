16:13 | Футбол — РПЛ

Рауль Рианчо: "В конце матча чувствовалось, что "Спартак" подустал "

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После матча 14-го тура чемпионата России "Уфа" - "Спартак" (2:0) и.о. главного тренера гостей Рауль Рианчо рассказал о причинах поражения.

- Считаю, что соперник играл более интенсивно, чем мы. В первом тайме у нас еще шла игра, , а во втором соперник нас переиграл, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер".-  Мы увидели, что у Джикии начало колено беспокоить и решили перестраховаться.  Сменили его, чтобы не усугублять ситуацию. Тем более, его вызвали в сборную. В конце чувствовалось, что команда подустала (после матча Лиги Европы с  "Рейнджерс" – прим. "СЭ ").  Мы совершили ряд ошибок, за которыми последовали контратаки соперника

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Уфа - Спартак

 

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