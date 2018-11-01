Рауль Рианчо: "Ситуация в "Спартаке"? Тотальный абсурд"

И.о. главного тренера "Спартака" после матча 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0) прокомментировал ситуацию, сложившуюся в клубе после увольнения Массимо Карреры.

- Как вам ситуация вокруг "Спартака"?

- Да, это непросто. Но я корнями из Расинга, из Саннтандера. Я помню, как к нам приехали русские футболисты после распада СССР. Всех имен я не помню. У меня очень много дурзей в России, и эти друзья присылают разную информацию. Многие хотят меня видеть. Но я прошу: ничего не присылайте мне, я не хочу этого видеть. Постоянно появляются опросы: Каррера, Карпин и так далее. Это тотальный абсурд. На данный момент я исполняю обязанности тренера, и больше никого нет. Я уверен во всех: в футболистах, в президенте клуба, и даже в Путине. Я буду работать, пока будет возможность работать. Моя мечта стала явью, я работаю здесь. Потому что есть мнение: чтобы стать главным, нужно пройти путь футболиста. Но иногда так бывает, что выдается такой шанс, как мне. Поэтому я хотел бы поделиться своей мечтой со всеми вами. Посмотрим, сколько она продлится. Какая у меня вероятность закрепиться на этом посту? Я бы тоже ставил лайки, но увы могу проголосовать только раз. Хотя кто-то мог бы и накрутить голоса. Кроме всех этих шуток я хотел бы поблагодарить руководство "Спартака", что мне удалось поработать с этой командой.