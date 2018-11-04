Рауль Рианчо: "Почему проиграл "Спартак"? Нам забили на один больше"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после матча 13-го тура чемпионата России против "Урала" (1:2) отметил, что команда имела подавляющее преимущество и достаточно моментов.

​– Почему проиграли? Потому что нам забили на один больше, чем мы забили, – отметил Рианчо в эфире телеканала "Матч Премьер".

– Почему вы забили на один меньше?

– Такое случается. У нас 14 ударов по воротам, из них шесть – в створ. У "Урала" пять ударов в створ ворот. Мяч не шел. Вы видели, сколько у нас было моментов. Футбол такой.