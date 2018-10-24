Рауль Рианчо - об уходе Промеса: "Корову надо продавать, когда она стоит дорого"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в интервью RT прокомментировал уход Квинси Промеса в "Севилью". Лидер атак красно-белых был продан в испанский клуб 31 августа.

– Согласны ли вы с тем, что уход Квинси Промеса сильно ударил по команде?

– Этот вопрос следует рассматривать прежде всего с экономической точки зрения. Такими вопросами занимается руководство, а не тренер. Голландец – замечательный футболист, он много сделал для "Спартака". Но, как говорят на севере Испании, где я родился и вырос, корову надо продавать, когда она стоит дорого. "Спартак" отпустил Промеса, когда он был в цене, клуб заработал на этом. У нас же есть много игроков, которые способы забивать, – Луис Адриано, Ивелин Попов, Софьян Ханни, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев. Да и многие другие. Ребята обладают всем необходимым для того, чтобы обрести уверенность в себе. Так что все наладится.

Рианчо принял "Спартак" 22 октября после отставки Массимо Карреры​.