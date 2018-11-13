Рауль Рианчо: "Нужно было оградить игроков от негатива, вернуть Глушакова и добиться результата. Я сделал то, что должен был"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо считает, что выполнил свою работу за короткий период работы с красно-белыми. Специалист руководил "Спартаком" шесть матчей после отставки Массимо Карреры и до назначения Олега Кононова.

– Задача была такой – оградить игроков от негатива, вернуть в команду Дениса Глушакова, немного успокоить команду и, да, добиться хороших результатов, – сказал Рианчо. – Я уезжаю домой с чистой совестью, считаю, что сделал то, что должен был сделать. И те журналисты, кто смотрит футбол и пишет о футболе, а не об интригах и скандалах, прекрасно об этом знают.

Совет, который я в ситуации с Ещенко и Глушаковым дал Каррере, был прост. Я сказал: Массимо, грязное белье надо оставить дома. Да, есть проблема, но ее можно решить. Только не выноси все наружу. Иначе эта искра наделает много бед. Впереди важные матчи в Вене с "Рапидом" и с ЦСКА, скандал – ну вообще не нужен! Давай все решим, как семья. Позови Ещенко и Глушакова и поговори с ними. Главный тренер решил иначе. (Дмитрий Зеленов, Мария Маркова)

Полностью интервью Рианчо