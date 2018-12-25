Рауль Рианчо не получит денег от "Рубина"

Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляцию бывших тренеров "Рубина", которые требовали компенсацию за досрочное расторжение контрактов, информирует сайт адвокатской конторы Sila.

Напомним, испанский специалист Рауль Рианчо, а также его соотечественники Алекс Пальярес и Серхио Наварро покинули "Рубин" в 2014 году (после ухода с поста главного тренера Курбана Бердыева). В казанском клубе 58-летний Рианчо занимал должность тренера по физподготовке.

По словам испанского специалиста, "Рубин" до сих пор не выплатил ему заработную плату.

Позже Рианчо работал в киевском "Динамо", сборной Украины и "Спартаке". В красно-белом клубе он стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Массимо Карреры.