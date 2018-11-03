Рауль Рианчо: "Надеюсь, в ближайшее время увидим Ещенко в стартовом составе "Спартака"

Защитник Андрей Ещенко переведенный в дубль "Спартака" может выйти в стартовом составе основной команды уже в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции и.о. главного тренера красно-белых Рауль Рианчо.

– Похоже, проблемы с плечом позади. Надеюсь, в ближайшее время вы увидите его в стартовом составе, – сказал Рианчо.

34-летний Ещенко был отправлен в молодежную команду "Спартака" 18 сентября после того, как в Инстаграме лайкнул пост с критикой на тот момент главного тренера красно-белых Массимо Карреры. (Илья Андреев)