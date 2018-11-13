Рауль Рианчо: "На базу приехал Наиль, сказал: "Мы не рассчитываем на Массимо". Так я возглавил "Спартак"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал об отставке Массимо Карреры из столичного клуба. Каррера был отправлен в отставку 22 октября, Рианчо руководил красно-белыми на протяжении шести игр, а накануне на посту главного тренера был утвержден Олег Кононов.

- С Каррерой мы не попрощались, - сказал Рианчо. - В тот же день, когда руководство сообщило об отставке Массимо, он устроил прощальный ужин. Я уточнил: Массимо, сегодня прощальный ужин? Он ответил: нет, нет, это для игроков. Я бы хотел быть на том ужине. В конце концов, мы вместе работали, у нас были нормальные отношения. И я думал что идеологически мы были близки. Он сказал нме, ужин только для игроков, но там были другие тренеры – Джанлука Риомми, Диего Мантовани… Что ж, каждый поступает так, как считает нужным.

На базу приехал Наиль (Измайлов - прим. "СЭ") и сказал: "Мы не рассчитываем на Массимо, его временно заменит Рианчо". Я стоял позади и подумал, что речь идет только о ближайшей тренировке. Нашего переводчика Димы в тот момент поблизости не было. Потом было собрание и я уже уточнил: "Дима, речь ведь идет о сегодняшнем занятии?". Он ответил: "Нет, теперь вы будете тренером". Так я возглавил "Спартак". (Дмитрий Зеленов, Мария Маркова)

Полностью интервью Рианчо