Рауль Рианчо: "Кононов? Команда приобретает тренерский почерк спустя время"

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отметил, что пока рано говорить по итогах работы Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

– Олег Кононов провел в "Спартаке" уже шесть игр – столько же, сколько и вы. Считаете, что отработали бы этот отрезок лучше, чем он?

– Сложно сказать. Мой короткий период во главе клуба вышел куда более грустным и тяжелым – у меня не было ни малейшей поддержки со стороны фанатов. Я чувствовал уважение со стороны клуба и журналистов, но на трибунах творился ад, вы сами все видели. Работать в такой обстановке невероятно сложно. Не знаю, какие отношения у болельщиков с новым тренером – меня они не любили, это точно. Но внутри я спокоен – до последнего дня отдавал работе всего себя.

– Вы говорили, что команда должна быть как семья. У Кононова получается делать из "Спартака" семью?

– После шести игр невозможно ответить на этот вопрос. Команда приобретает тренерский почерк спустя время – требуется не менее полугода, чтобы настроить все внутренние процессы. Если ему удастся воспитать болельщиков, если он сможет внушить игрокам, что мы – я говорю "мы", потому что до сих пор чувствую себя частью клуба, – должны вместе сражаться за общее дело, успех обязательно придет. Если нет – вот тогда и можно будет говорить о провале. (Егор Бычков)

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