Рауль Рианчо: "Когда фанаты освистывают Глушакова, то освистывают весь "Спартак"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо на пресс-конференции призвал фанатов команды прекратить свистеть в адрес полузащитника красно-белых Дениса Глушакова во время игр красно-белых.

– Хотел бы попросить болельщиков, чтобы они понимали, что, когда они освистывают Глушакова, то освистывают весь "Спартак", в том числе молодых игроков. Хотите ругать? Ругайте. Но не во время матча. Во время матча нужно поддерживать команду, – сказал Рианчо.

– Не хотели бы провести встречу с лидерами фанатских объединений "Спартака"?

– Никаких проблем. Готов говорить на любые темы! Проблем у меня нет ни с кем.

Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом "Спартака" 18 сентября. После ухода с поста главного тренера команды Массимо Карреры футболист вернулся в основу красно-белых. 1 ноября он вывел "Спартак" на поле с капитанской повязкой в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0). Во время игры болельщики красно-белых освистывали и оскорбляли Глушакова.

В воскресенье в Москве "Спартак" проведет встречу 13-го тура чемпионата России с "Уралом". (Илья Андреев)