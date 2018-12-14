Рауль Рианчо: "Хотел бы вернуться работать в Россию"

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо отметил, что красно-белые с ним полностью рассчитались. По его словам, это лучший клуб Европы в этом отношении.

– Финансовый вопрос. "Спартак" полностью с вами рассчитался?

– "Спартак" – лучший клуб Европы с точки зрения расчетов со своими сотрудниками. Именно Европы – не только России! Этим все сказано.

– Сколько вам выплатили?

– Отвечу только, что со мной рассчитались не как с главным тренером, хоть я и возглавлял команду какое-то время. (смеется)

– Вы поддерживаете связь с Массимо Каррерой?

– Мы не разговаривали с ним с тех пор, как попрощались перед его вылетом в Италию.

– Что сказали бы ему при встрече?

– Спросил бы как дела, здоровье и семья. Вот и все.

– А Кононову?

– Поприветствовал бы и пожелал большой удачи.

– У вас уже есть точные планы на будущее?

– Пока я взял паузу, отдыхаю на родине, в Кантабрии (область на севере Испании – Прим. "СЭ"). Но в будущем хотел бы вернуться работать в Россию – меня очень многое связывает с этой страной. Дождемся начала нового сезона и посмотрим, будут ли предложения. (Егор Бычков)

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