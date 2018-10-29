Рауль Рианчо: "Хочу, чтобы в матче с "Рубином" мы бились, как спартанцы"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо - о матче с "Рубином" в 12-м туре чемпионата России.

- С Курбаном Бердыевым у нас всегда прекрасные отношения, мы были практически семьей. Эти отношения и остаются, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер"- Это игра двух команд, и ничего более Я тренирую "Спартак", он - "Рубин". Удалось ли что-то кардинально изменить? Нет, не было времени для серьезной работы и серьезных перемен. Упор был сделан на психологическую работу, чтобы вернуть уверенность. Нет номинальных нападающих в составе? Зато у нас приехали 20 спартанцев. Хочу, чтобы ребята сегодня вышли на поле и бились, как спартанцы.

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