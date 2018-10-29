20:30 | Футбол — РПЛ

Рауль Рианчо: "Хочу, чтобы в матче с "Рубином" мы бились, как спартанцы"

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И.о. главного тренера "Спартака"  Рауль Рианчо - о матче с "Рубином" в 12-м туре чемпионата России.

- С Курбаном Бердыевым у нас всегда прекрасные отношения, мы были практически семьей. Эти отношения и остаются, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер"-  Это игра двух команд, и ничего более Я тренирую "Спартак", он - "Рубин". Удалось ли что-то кардинально изменить? Нет, не было времени для серьезной работы и серьезных перемен. Упор был сделан на психологическую работу, чтобы вернуть уверенность. Нет номинальных нападающих в составе? Зато у нас приехали 20 спартанцев. Хочу, чтобы ребята сегодня вышли на поле и бились, как спартанцы.

Все о чемпионате России – здесь.

Рубин - Спартак

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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