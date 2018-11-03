Рауль Рианчо: "Глушаков тренируется фантастически"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо на пресс-конференции в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что капитан красно-белых Денис Глушаков хорошо выглядит на тренировках команды.

– Глушаков сегодня тренировался как всегда – фантастически, – сказал Рианчо. – Начиная со сбора в Австрии он показывал себя исключительно как профессионал. И своим профессионализмом он может помочь "Спартаку". – Вы верите в том, что он хороший футболист? Верите же? С моей стороны, как исполняющего обязанности тренера "Спартака", было бы глупо не использовать хорошего футболиста. Представьте, что вы работаете на заводе. И у вас в распоряжении есть 10 станков. А вы один не используете, хотя он хороший, исправный. Что же вам тогда хозяин завода скажет? Он скажет следующее: "Слушай, парень, тебе предоставлены все условия для работы, а ты их не используешь. Значит, ты непрофессионал, – отметил испанец.

Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом "Спартака" 18 сентября. После ухода с поста главного тренера команды Массимо Карреры футболист вернулся в основу красно-белых. 1 ноября он вывел "Спартак" на поле с капитанской повязкой в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (1:0). Во время игры болельщики красно-белых освистывали и оскорбляли Глушакова. (Илья Андреев)